Sarıyer'de Sokak Ortasında Dehşet! Dükkanın Önünde Otururken Silahlı Saldırıya Uğradı

Sarıyer'de bir dükkanın önünde arkadaşlarıyla oturan adam silahlı saldırıya uğradı. Plakasız motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçarken, adam bacağından yaralandı.

Sarıyer'de Sokak Ortasında Dehşet! Dükkanın Önünde Otururken Silahlı Saldırıya Uğradı

Sarıyer Kozdere'de önceki gün saat 19.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın önünde iki arkadaşı ile birlikte oturan Suat Akçay, motosikletli iki kişi tarafından bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Beyaz plakasız bir motosikletle gelen iki şahıs, fırının önünde oturan Akçay'a bir kaç el ateş açtı. Akçay, bacağından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçay'a ilk müdahaleyi yaptı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Bacağından yaralanan Akçay, Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurşunlar yan tarafta bulunan anahtarcıya da isabet etti.

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Kaynak: İHA

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