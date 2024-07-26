Başkentte Evlat Dehşeti! Tartıştığı Annesini Bıçakladı

Ankara'da bir kadın, balkonda tartıştığı ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen kızı tarafından bıçaklandı. Anne hastaneye kaldırılırken, kızı ise gözaltına alındı.

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Başkentte Evlat Dehşeti! Tartıştığı Annesini Bıçakladı

Ankara'da saat 19.00 sıralarında Mamak ilçesi Akdere Mahallesi 354'üncü Sokak'ta korkunç bir olay yaşandı.

İddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan D.K., oturdukları binanın balkonunda annesi Z.K. ile tartışmaya başladı. Gürültü üzerine çevredeki binalarda oturanlar da pencere ve balkonlardan anne ile kızının tartışmasına şahit oldu. Yaşanan gerginlik sırasında mutfaktan bıçağı alan D.K., annesine saldırdı. Kadının yardım çağrıları üzerine çevrede oturanlar 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne Z.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tedavi altına alınan annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis ekipleri D.K.’yı gözaltına alırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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