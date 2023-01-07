Sarıkamış'ta facia! Otel tavanı çöktü, 32 kişi yaralandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen “Sarıkamış şehitlerini anma töreni”nde kullanılan platformun tavanı çöktü. Çöken çatının altında kalanlar olduğu öğrenildi.

Bölgeye ekipler sevk edildi.

CNN TÜRK'ten Alparslan Çınar bölgeden yaptığı açıklamada, " Yaralılar hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Dakikalar önce zemin katta salonda asma tavanın çöktüğü bilgisi var. Bakan Kasapoğlu olay yerine geldi." dedi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Belgeseli'nin gala gösteriminin yapılacağı otelin salonunun asma tavanının çökmesine ilişkin açıklama yaptı.

Vali Öksüz, "Sarıkamış Belgeselinin gala gösterisinin yapılacağı salonda tavanın çökmesi sonucu bazı yaralılarımız var. Şu anda hayati tehlikesi olan yaralı yok ilk gelen bilgilere göre. Şu anda hastanelerimizde 10 kişi var. Önemli problemi olan yok, tedavileri tedavi devam ediyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da “An itibariyla hiçbir yaralının hayati tehlikesi yoktur. İçeride kalan kimse bulunmamaktadır.” açıklamasını yaptı.

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından otel salonunun çökmesi sonucu yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kars Sarıkamış'ta bir otelin tavanının çökmesi sonucu 32 kişi yaralandı. Yaralıların 23’ü ayaktan başvurdu, 9 yaralı ambulanslarla Kars Sarıkamış Devlet Hastanesine nakledildi. Yaralıların genel durumları iyi. Geçmiş olsun."