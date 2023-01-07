İcra dosyalarında patlama: Bir mezara 49 ayrı haciz işlemi başlatıldı!

Türkiye'de krizin etkileri icra dairelerindeki yoğunlukla ortaya çıkıyor. İcra dairelerindeki dosya sayısı 24 milyonu geçti. Artık alacağını tahsil etmek isteyenler borçlunun varsa mezar yerine bile haciz gönderiyor. Kredi kartını ödemeyen bir vatandaşın memleketindeki mezarına 49 ayrı haciz işlemi başlatıldığı ortaya çıktı.

Ekonomik koşullar icra dairelerindeki dosya sayısının 24 milyon barajının artmasına neden oldu. Borçlu vatandaşların mezar yerlerine kadar icra işlemleri konulmaya başlandı. Buna en çarpıcı örneklerden biriyle varlık yönetim şirketi avukatı karşılaştı.

Buna göre, 2016 yılında 15 bin 429 TL 88 kuruş olan kredi kartı borcu 2022 yılına kadar ödenmeyince banka alacağını varlık yönetim şirketine devretti. 2016 yılında 15 bin 429 TL 88 kuruş olan borç, faiz ve diğer masraflar nedeniyle 47 bin 855 TL’ye yükseldi.

MEZAR YERİ İÇİN HACİZ İŞLEMİ

Varlık yönetimi şirketinin avukatı, tahsilat için borçlunun adına kayıtlı olan araçlarına ve gayrimenkullerine haciz koymak için işlemlere başladı. Bu sırada borçlunun üzerine kayıtlı olan mezar yeri de tespit edildi. Alacağa dair Mardin’in Derik ilçesi Kovalı köyünde bulunan mezar yeri için de haciz işlemi başlatıldı. Ancak varlık yönetimi şirketinin avukatı, mezar yerleri için kendisinden önce 48 ayrı haciz olduğunu gördü. Kendisinin yaptığı işlemle mezarın üzerindeki haciz sayısı 49’a çıktı.

Mezarlara haciz konulup konulamayacağını Avukat Ceren Şarman ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Şarman, mezar yeri için belediyelerden ücret karşılığı alınan belgenin aslında bilinenin aksine bir tapu niteliğinde olmadığını belirterek şunları söyledi:

AVUKATTAN HACZE İTİRAZ GELDİ

Mezarlıklara haciz konulamaz. Yargıtay’ın da bu yönde kararları mevcuttur. Çünkü, mezarlıklar belediyeye aittir. Biz aslında hepimiz yanlış biliyoruz. Bir mezarlığı aldığımız zaman bunun bize tapusunun verildiğini düşünüyoruz. Ama aslında bize belediyeler sadece kullanım belgesi vermektedir ve mezarlıklar belediyeye aittir. Belediye malları da kamu malı olduğundan haczedilemez.

Bu nedenle burada yapılan haciz işlemi hatalıdır ve borçlunun itiraz etmesi gerekir. Alacaklı olan herkes bu mezar yerleri için haciz talebinde bulunuyor ve bu talepler icra müdürleri tarafından da maalesef kabul ediliyor. Ancak bu yanlış bir uygulama. Burada icra müdürleri sadece ada parsel bilgilerini görüp bu işleme onay veriyorlar ama kamu malı olduğu için haczedilemez mezarlıklar.

SGK DA ALACAĞI İÇİN MEZARLIĞA HACİZ KOYUYOR

Hatta benim dikkatimi çeken şu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu da alacağı için mezarlığa haciz koymuş. Yani devlet kurumu devlete ait bir mala haciz koymuş oluyor. Burada ortaya değişik bir durum çıkıyor.”

DOSYA SAYISI 24 MİLYON BARAJINI DA GEÇTİ

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı verilerine göre; Ekim 2022 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 37 artış ile 33 milyar TL oldu.

Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı 2021'de ocak-ağustos döneminde 310 bin kişiydi. 2022 yılı aynı döneminde bu sayı 884 bin kişi oldu. İcra dairelerindeki dosya sayısı ise 2022’de 24 milyon barajını da geçti.

Kaynak: ANKA