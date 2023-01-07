Boğaziçi'nde kriz: Acil toplantı kararı alındı

GERÇEK GÜNDEM - Boğaziçi Üniversitesi mezunlara bir yazı gönderdi. Yazıda, yaklaşık 30 yıldır Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin (BÜMED) kullandığı alanın geri alacağının duyurusu yapıldı.

Üniversite yönetiminin mesajı üzerine, mezunlar harekete geçti ve karara karşı acil toplantı kararı aldı.

Rektörlüğün tutumundan bugüne kadar hiçbir zaman uzatılmasında hiçbir sorun yaşanmayan kira sözleşmesinde bu kez sıkıntı yaşanacağını öngören BÜMED, Ocak ayı başında üç aylık kirasını rektörlüğün hesabına yatırdı. Rektörlüğün tahliye konusunda BÜMED'e resmi bir yazı göndermediği belirtiliyor.

BÜMED Yönetim Kurulu’nun acil toplantı kararı almasına yol açan yazı şöyle:

"Üniversitemizin eğitim, araştırma ve yaşam imkanlarını geliştirmek amacıyla bir yandan bünyemize yeni kampüs alanları katarken, bir yandan da mevcut kampüs alanlarımızın daha verimli kullanılması için adımlar atmaya devam ediyoruz.

Bu bağlamda uzun zamandır bir mezun derneğimizin iştiraki olan özel bir işletme tarafından kiralık olarak kullanılan ve içerisinde toplantı salonları, tenis kortu, havuz ve sosyal alanlar barındıran Güney Kampüsteki 8,080 m2’lik alanın Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda akademisyen ve öğrencilerimizin kullanımına açılmasına Rektörlüğümüzce karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda sözleşmesi 07.01.2023 tarihinde biten kiracı işletmenin alanı tahliyesinin ardından, mekanların kullanımı yeniden düzenlenecektir.

Bu sayede fiziksel alan sıkıntısı yaşayan Üniversitemiz, derslik ve toplantı salonları, spor alanları ve sosyal tesisleri içeren 8,080 m2 açık ve 3,000 m2 kapalı alan kazanacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem