'Sarallar' suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen ve Belçika’da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edilen suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'Sarallar' suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı

Hakkında “kırmızı bülten” çıkarılan ve 9 Haziran'da Belçika polisince Tanzanya'nın başkenti Dodoma'ya gitmek üzere gittiği Brüksel Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınan Alaattin İlyas Saral, Türkiye'ye iadesinin ardından dün Belçika'dan Türkiye'ye getirildi.

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Havalimanında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Saral, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Saral, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saral'ın Belçika'da yakalanmasının ardından yerel mahkemeye çıkarıldığı ve “Benim Türkiye'de mahkemem var, beni iade edin” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Suç örgütü elebaşının bu talebi doğrultusunda Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

177 sanıklı davada aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu soruşturma dosyasının kilit ismi olarak aranan Alaattin İlyas Saral hakkında 8 Haziran'da kırmızı bülten çıkarılmıştı.

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