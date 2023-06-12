Konya'da TÜGVA protestosu: 'Laikliği sokakta bulmadık'

Konya'da Solcu Liseliler, Milli Eğitim Bakanlığı ile Müftülük arasında imzalanan protokolle İzmir ve Eskişehir'deki okullara yapılan din görevlisi atamasını ve İstanbul’da 237 okulun yaz programı için TÜGVA ile protokol imzalamasını protesto etti.

Meram ilçesinde bulunan Gedevat Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında, "Öğrenciler gericiliğe ve piyasacılığa değil; bilimsel, laik ve eşitlikçi bir eğitim sistemine gereksinim duymaktadır. Biz laikliği sokakta bulmadık. Bu memleket bizim memleketimiz; ne tarikatlara, ne Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜGVA’ya ne de din istismarcılarına bırakmayız" denildi.

Açıklamada "Karanlığa boyun eğmeyeceğiz", "Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm", "Bu memleket bizim yobaza, faşiste bırakmayız", "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok" sloganları atıldı.

Solcu Liseliler tarafından yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

"KARANLIĞINIZA DA BOYUN EĞMİYORUZ"

"22 yıllık iktidarında halkın mallarını patronlara satan, ülkenin bağımsızlığını ABD’ye teslim eden ve ülkeyi gericiliğe boğan AKP, 28 Mayıs sonrası da kaldığı yerden gericiliğine devam ediyor.

İlk olarak Eskişehir’deki liselerde imamların 'Manevi Duygularımızı Geliştirme' maksadıyla derslere girebilmesi için Milli eğitim ve müftülük ortak protokol imzaladı. Ardından İzmir’de her üç okuldan birine imamlar aynı şekilde atandı. Yine devamında İstanbul’da 237 okul, yaz programı için TÜGVA ile protokol imzaladı. Nitelikli eğitim vermek dışında her şeyle alakadar olan Milli Eğitim görünen o ki tamamen AKP ve tarikat propagandası yapmaya dönmüş yüzünü. Gericiliklerinize de bizi boğmaya çalıştığınız karanlığınıza da boyun eğmiyoruz.

"GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Anlaşılan 22 yıllık AKP iktidarında yapılan özel okul patronlarına teşvikler, öğretmenlere uyguladıkları baskı politikaları yeterli gelmedi.

Eğitimde özelleştirmelerin kaynağındaki örtülü ama en etkili yöntem devlet okullarını gericiliğin pençesine hapsetmek haline geldi. Devlet okullarında, sağlıklı beslenme koşullarından uzak, ders kitaplarına erişimde zorlanan, laik ve bilimsel eğitimden mahrum bırakılan binlerce sıra arkadaşımızı yok saymanıza daha fazla izin vermeyeceğiz. Bilimsel laik eğitim mücadelesi için geleceğimizi çalan AKP iktidarının karşısına dikileceğiz, geleceğimize sahip çıkacağız.

"YAŞASIN LAİK, BİLİMSEL, EŞİTLİKÇİ EĞİTİM MÜCADELEMİZ"

Öğrenciler gericiliğe ve piyasacılığa değil; bilimsel, laik ve eşitlikçi bir eğitim sistemine gereksinim duymaktadır. Biz laikliği sokakta bulmadık. Bu memleket bizim memleketimiz; ne tarikatlara, ne Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜGVA’ya ne de din istismarcılarına bırakmayız. Geçen hafta Gezi Direnişi'nin 10. yılıydı. Bu halk 10 yıl önce de AKP'ye boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek. Yaşasın laik, bilimsel, eşitlikçi eğitim mücadelemiz!"