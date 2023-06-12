Yargıtay HDP’nin Hazine yardımına tedbir konulması için başvuru yaptı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere girmediğini gerekçe göstererek AYM'den Hazine yardımına tedbir konulmasını istedi.

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Yargıtay HDP’nin Hazine yardımına tedbir konulması için başvuru yaptı

HDP’nin kapatılmasına yönelik davada Hazine yardımlarına konulan blokenin kaldırılması sonrası Yargıtay, partini Hazine yardımlarına tedbir konulması için başvuru yaptı.

Sözcü’nün aktardığına göre; ceza davası prosedürü izlenen kapatma davasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak’ta tebdiren bloke konulmasına karar verilmişti. Partinin, bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından Mart ayında ele alınmıştı.

Heyet, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını oy çokluğuyla kaldırmıştı. Mevzuata göre HDP'ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin 14 Mayıs’ta yapılan seçimlere girmediğini gerekçe göstererek AYM’den 400 milyon liralık Hazine yardımına tedbir konulmasını istedi.

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