Eski Maliye Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi

Eski Ekonomi Bakanı AKP'li Nihat Zeybekci, Muğla’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

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Eski Maliye Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kaza geçirdi.

Kaza, Muğla'nın ulu ilçesinde meydana geldi. Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu kamyonet, hareket halindeyken yolun sağındaki şarampole yuvarlandı.

Araçtan fırlayan Zeybekci ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

Zeybekci'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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