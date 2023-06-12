Hayvana şiddet görüntüleri hakkında Et ve Sür Kurumu'ndan açıklama: 'İşten el çektirildi'

Et ve Süt Kurumu (ESK), Adana Et ve Süt Kurumu'nda kesime getirilen büyükbaş bir hayvanının kafasına vurularak öldürüldüğü görüntülere ilişkin, "Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Hayvana şiddet görüntüleri hakkında Et ve Sür Kurumu'ndan açıklama: 'İşten el çektirildi'

Adana Et ve Süt Kurumu'nda kesime getirilen büyükbaş bir hayvanının kafasına vurularak öldürüldüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Adana Et ve Süt Kurumu’na kesime getirilen büyükbaş bir hayvana ESK görevlileri tarafından başına demir çubukla vurulmaya başlandı. Videoda hayvanın ayaklarının üzerine basamadığı görüldü.

ESK'DEN AÇIKLAMA

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili müfettişlerin görevlendirildiği, sorumluların işten çıkarıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle:

“Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki, hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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