İngilizler, 11 saatlik asgari ücretiyle Türkiye’de yiyip, içip ülkelerine döndü

Manchester City ile Inter Şampiyonlar Ligi final mücadelesi için İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz ekibi kazanarak kupaya ulaştı. Final mücadelesi için İstanbul’a gelip maçı izlemek isteyen taraftarların harcadıkları ücret ise ekonominin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

“120 STERLİN HARCADIM SADECE”

Türkiye hakkında Fox Haber’e konuşan bir İngiliz taraftar ülkenin ucuz olduğunu geldiğinden beri konaklama yemek ve içecekler için 120 Sterlin harcadığını söyledi.

İngilizlerin 11 saatte kazandıkları asgari ücret için ise bir Türk vatandaşının 12 gün çalışması gerekiyor.