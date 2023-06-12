Ankara'daki cemevlerine saldıran sanıklara istenen ceza belli oldu

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki bazı Alevi sivil toplum kuruluşları (STK) ile cemevine saldırıya ilişkin biri tutuklu üç sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca, bulunduğunu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'nın katılmadığı duruşmada, müştekiler Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada hâkim, Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklayacağını bildirdi. Savcı mütalaasında, sanık Karaca'nın olay günü saat 14.35'te Çankaya ilçesinde Hatay Sokak'ta bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Derneği'ne giderek dernek çalışanı Mutlu Aydın'ı darp ettiği, aynı gün saat 15.30'da Mamak Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Şahı Merdan Cemevi'ne giderek içerde bulunanların üzerine sandalye fırlattığını, mağdur Hüseyin Kılıç'ın sandalyenin isabet etmesi sonucu yaralandığını ve saat 15.40'ta Tuzluçayır Mahallesi'ndeki Sivas Divriği Gökçebel Derneği'ne giderek derneğin kapı camını kırdıktan sonra Fatma Ana Cemevi'nin kapı ve camına zarar verdiği belirtildi.

Karaca'nın, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde eylemlerini kabul ettiği belirtilen mütalaada, diğer sanıkların da müşterek fail olarak değerlendirmesi gerektiği ve buna göre cezalandırılmaları talep edildi.

Bu kapsamda sanıklar Karaca, Gül ve Bardakçı'nın "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4'er aya, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıldan 3'er yıla, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan 1 yıldan 3'er yıla ve "Kasten yaralama" suçundan ise 6 aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Karaca'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 7 Temmuz'a erteledi.

İDDİANAME

İddianameye göre Ahmet Ozan Karaca, 30 Temmuz 2022'de Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Şahı Merdan Cemevi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi'ne saldırıda bulundu.

Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'nın Karaca'yla ortak hareket etmekle suçlandığı iddianamede, sanıkların "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "Silahla basit yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.