TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Marsh McLennan'daki görevinden ayrıldı

Merkez Bankası'nın başına getirilen Hafize Gaye Erkan, üresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kurulundaki görevinden istifa etti.

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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Marsh McLennan'daki görevinden ayrıldı

TCMB'nin yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kurulundaki görevinden istifa etti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Edward Hanway, Yönetim Kurulu'nda görev alan Erkan'ın görevden ayrılmasına dair yaptığı açıklamada "Marsh McLennan'daki hizmetleri ve Yönetim Kurulu'ndaki deneyimi ile kurumumuza katkı sağlayan Erkan'a teşekkürlerimizi sunuyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Erkan 2022'de, Fortune 500'de yer alan Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katılmış, bu süre zarfında Denetim ve Yönetim ile Yönetişim komitelerinde görev almıştı.

Erkan geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TCMB Başkanı olarak atanmış, böylelikle Erkan, TCMB’nin ilk kadın başkanı olmuştu.
 

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