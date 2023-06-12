Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı

10 gün önce Laleli’de esnaflık yapan bazı kişilerden 500 bin dolar alan ve iddia göre kendisinden daha sonra haber alınamayan Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, Paris dönüşü gözaltına alındı.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı

Manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş gözaltına alındı. Akkuş, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Akkuş'un ifadesinin alınması bekleniyor.

Halktv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Paris dönüşü gözaltına alınan Akkuş'un yanında, o esnada Ebru Şallı'nın da olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Akkuş, ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürüldü.

 KRİPTO PARA YATIRIMI YAPACAĞINI SÖYLEDİ

Hakkında çok sayıda dava ve soruşturma bulunan Akkuş, en son geçen hafta yeni bir suç duyurusunda bulunuldu. Buna göre Akkuş, 10 gün kadar önce Laleli’de esnaflık yapan bazı kişilerden 500 bin dolar aldı. İddiaya göre, Akkuş bu kişilere, söz konusu para ile kripto para yatırımı yapacağını söyledi. Ancak, iddiaya göre, bir daha Akkuş’tan haber alınamadı.

Akkuş hakkında, Kuveytli bir grubun şikayeti üzerine de dava açılmıştı. Bu kişilerden 30 milyon dolar almakla suçlanan Akkuş, ‘dolandırıcılık’ iddiası ile yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Anılan davada ceza alanlar arasında, Akkuş’un yanı sıra Ferhat Ferhangil ile avukat Gökmen Başpınar da yer aldı. Bu arada dolandırılanlar arasında Kuveytli eski bakan Abdulvahid Elalavadi’nin damadı da yer almıştı. 

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