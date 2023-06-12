TDP lideri Sarıgül'ün partisinin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu!

Seçimlere CHP listelerinden girerek Erzincan'dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu.

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TDP lideri Sarıgül'ün partisinin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu!

CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül’ün partisi Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) CHP’ye katılım süreci başladı.

Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Sarıgül’ün partisi TDP 23 Haziran Cuma günü Ankara’da olağanüstü kongre yapacak. Bu kongrede parti kendini feshedecek ve CHP’ye katılma süreci tamamlanacak.

SARIGÜL NE DEMİŞTİ?

TDP Başkanı Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz hafta TDP Parti Meclisi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün TDP için demokrasi adına, özgürlükler adına çok önemli bir gün" demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Ülkemizin sıkıntıda olduğu bir dönemde parti çıkarlarını ve kişisel çıkarları gözetemeyiz. Kolay olan başkalarını suçlamaktır. TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir. Biz bu çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Böyle mücadeleler sabır ister. Biz haklı mücadelemize devam edeceğiz."

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