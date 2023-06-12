Erdoğan: Müzakere masasına dönmenin yolu KKTC'nin tanınmasından geçiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak açıklama yaptı.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: KIBRISLI TÜRKLERİN RUMLAR KADAR EGEMENLİK HAKKI VARDIR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan öncesinde yaptığı konuşmada; "Sizlerin destekleriyle yeni siyaseti yürütmek istiyoruz. Artık eskiye dönemeyiz. Rumlar kadar egemenlik haklarımız vardır. Kıbrıs'ta 2 ayrı halk vardır. Doğal zenginliklerin araştırılması için ortak bir komite kurulması gerektiğine inanıyoruz. Anadolu suyunu bile paylaşmamız gerektiğini birlikte yürütebileceğimizi bütün dünyaya söylüyoruz. İş birliğine varız. Sizlerin bize verdiği desteğe müteşekkiriz" diye konuştu.

1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda Türklerin adanın asli unsuru olarak yer aldığını hatırlatan Ersin Tatar, "Kıbrıslı Türklerin Rumlar kadar egemenlik hakkı vardır" dedi ve KKTC'nin tanınması için çağrı yaptı.

ERDOĞAN: MÜZAKERE MASASININ YOLU KKTC'NİN TANINMASINDAN GEÇİYOR

İlk ziyareti içinde KKTC'nin bir devlet olduğu mesajını veren Erdoğan; "Kıbrıs Türklerinin gayretlerine rağmen Rum tarafının tavırları nedeniyle uzun bir süre heba edildi. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye hali yoktur. Egemenlik eşitliği bizler için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"KIBRIS TÜRKÜ ASLA AZINLIK OLMAMIŞTIR, OLMAYACAKTIR"

"14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini demokrasi içerisinde bir şölen havasında tamamladık. Bu Türki milletine yakışır bir şekilde gerçekleşmiş oldu. İlk yurt dışı ziyaretimi KKTC'ye yaparak bu geleneğimizi devam ettirmiş bulunuyoruz. Buradan Azerbaycan'a geçeceğim. Orada görüşmelerimizi yapıp Ankara'ya döneceğiz.

Sayın cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. Elektrik imkanının sağlanması en büyük adımımız olacaktır. Bununla birlikte Kıbrıs'ta elektrik kesintileri gibi bir sorun kalmayacaktır.

Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler, adanın tek egemeni olma hayalleriyle avunmayı sürdürüyor. Bu kesimlere saplantıları bir kenara bırakmalarını, adanın gerçekleriyle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum."

"MÜZAKERE MASASINA DÖNMENİN YOLU KKTC'NİN TANINMASINDAN GEÇMEKTEDİR"

"Kıbrıs Türklerinin gayretlerine rağmen Rum tarafının tavırları nedeniyle uzun bir süre heba edildi. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye hali yoktur. Egemenlik eşitliği bizler için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir.

Türkiye'nin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Garantör ülke olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzurumuz demektir. KKTC'ye katkılarımızı devam ettireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki vatandaşlarımızla eşit sağlık hizmeti almasını sağlayacağız."