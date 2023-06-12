Ayrı listeyle seçime girip Meclis'e giremeyen BBP lideri Destici'den 'içli' paylaşım

Seçimlere ayrı listeyle girerek milletvekili seçilemeyen Mustafa Destici, sosyal medya hesabından 'içli' bir paylaşımda bulundu.

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Meclis seçimlerine Cumhur İttifakı içerisinde ayrı listeyle katılan Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medyadan ‘içli’ bir paylaşım yaptı.

Destici yaylada bir kayanın üzerine oturduğu videosunu paylaşırken, paylaşımına ise "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" notunu düştü.

Destici, İstanbul 1. bölgede yüzde 1 oy alarak milletvekili seçilememişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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BBP - Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Cumhur İttifakı
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