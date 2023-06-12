CHP'li Deniz Demir'den araştırma önergesi... MKE'de 10 yılda 5 patlama: 'Maliyet hesabı işçilerin ölümüne neden oldu'

GERÇEK GÜNDEM /

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamanın araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yayılan alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilirken; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 5 işçi hayatını kaybetti.



CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir tarafından hazırlanan araştırmasının gerekçesinde; "MKE bünyesindeki fabrikalarda son 10 yılda beş patlama yaşandığı ve bu patlamalar sonucunda 10’dan fazla işçinin hayatını kaybettiği, işçilerin uzun ve yoğun bir tempoyla çalıştırılması, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması ve hatta iş güvenliği önlemlerinin maliyet olarak görülmesi sonucu iş kazaları ve işçi ölümlerinin arttığı" değerlendirmesi yapıldı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir

MKE'DE 10 YILDA BEŞ PATLAMA

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamaları hatırlatan CHP’li Deniz Demir şöyle konuştu:



"• MKE Kırıkkale Barut Fabrikasında 19 Eylül 2022’de meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanmıştır,



• Ankara Elmadağ’da Makina Kimya Endüstrisi’nin yakıt işleme merkezinde 24 Mayıs 2018’de meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybederken 4 işçi de yaralanmıştır,



• 21 Ağustos 2013’te Kırıkkale MKE’ye ait barut deposunda büyük bir patlama meydana gelmiş, fabrikaya yakın binaların camlarının kırılmış ve patlama sonrası çıkan yangın ormanlık alana sıçramıştır,



• 20 Mart 2013 tarihinde yaşanan benzer patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiştir. Kırıkkale’deki 28 Ağustos 2008’de yaşanan patlamada 3 çalışan hayatını kaybetmiştir."

"5 İŞÇİDEN 4'Ü 20 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLADI"

"Olayın yaşandığı andan itibaren hemen olay yerine intikal ettik. Aldığımız bilgilere göre, hayatını kaybeden 5 işçimizden 4’ünün işe 20 gün önce başladığı bilgisini aldık. İş güvenliği açısından yeteri kadar önlem alınıp alınmadığını bilmiyoruz, yine bu işçilerin böylesine tehlikeli bir ortamda çalışması için aldığı eğitimin yeterli olup olmadığı tartışma konusudur. Son 10 yılda beş patlama yaşanması bir yerlerde yanlış giden şeylerin olduğunu gösteriyor. Bu acı olayların bir daha tekrarlanmaması için TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu mutlaka kurulmalı, patlamanın nedenleri en ince detayına kadar incelenmelidir. Bu komisyonun kurulması için bütün partilerin desteğini bekliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem