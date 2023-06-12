Adres yine değişmedi... Kırıkkale'deki elektrik ihalesi de Cengiz'e gitti

Kırıkkale Üniversitesi’ne bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin elektrik alımı için düzenlediği ihaleyi Cengiz Elektrik kazandı. Cengiz’in kasasına, 11 aylık elektrik tedariği sonucunda 15 milyon TL girecek.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesi için 24 Nisan 2023 tarihinde elektrik enerjisi alımı ihalesi düzenlendi. İhaleye yalnızca muhalefetin “beşli çete” olarak nitelendirdiği Cengiz Elektrik teklif verdi. 14 milyon 999 bin 600 TL’lik teklifte bulunan Cengiz Elektrik ile idare arasında 7 Haziran 2023’te sözleşmeye imza atıldı.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, Cengiz Elektrik, hastaneye 1 Ağustos 2023 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasını kapsayan 11 ay süre boyunca elektrik tedariğinde bulunacak.

HİÇBİR İHALEYİ KAÇIRMIYOR

Cengiz Holding, geçtiğimiz aylarda da AKP’li belediyelerin ve kamu kurumlarının elektrik ihalelerini kazanmıştı. O ihalelerden bazıları ise şu şekilde sıralanmıştı:

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü

16 milyon 490 bin 640 TL

Savunma Sanayi Başkanlığı

5 milyon 946 bin TL

Nevşehir Belediyesi

40 milyon 671 bin 735 TL

Konya Büyükşehir Belediyesi Su Kanal İdaresi

215 milyon 598 bin 600 TL

Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

117 milyon 318 bin 930 TL