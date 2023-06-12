Vize krizi ticareti de vurdu! 'Öncelikli gündem maddesi olmalı'

Ostim Sanayici ve İş insanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Schengen vizesindeki sorunun tam bir krize dönüştüğünü belirterek iş insanlarının fuarlara katılamadığını, yaptıkları harcamaların yandığını belirtti.

YÜKSEK DIŞ TİCARET HACMİ

Ekinci, Türkiye'nin ihracatında AB'nin yüzde 40'lara ulaşan bir orana sahip olduğunu, geçen yıl 100 milyar dolar üzerinde ihracat yapıldığını söyledi. AB'nin ülkemizin en önemli ticaret ortağı olduğunu, aynı şekilde Türkiye'nin AB'nin toplam ithalatında da yüzde 3.3'lük payla 6. sırada bulunduğunu ifade eden Ekinci, toplam dış ticaret hacminin 200 milyar doları geçtiğine dikkat çekti.

Ostim'de Schengen bölgesine gidemediğini belirten işletme sahiplerinden kendilerine ulaşan yakınmaların son aylarda arttığına dikkat çeken Ekinci, iş insanlarının ticaret yapmak, düzenlenen fuarlara katılmak, ikili görüşmelerde bulunmak gibi nedenlerle Avrupa ülkelerine gitmek durumunda olduklarını ancak vize sorunu nedeniyle özellikle fuar organizasyonlarına katılım için yapılan harcamaların boşa gittiğini anlattı.

VİZE SORUNU FİNANSMAN SORUNUYLA DOĞRU ORANTILI

Ekinci, sözleri şu cümlelerle tamamladı:

“AB ülkeleri dış ticaretimizde göz ardı edilebilecek bir bölge değil. Bize gelen bilgilere göre her üç kişiden ikisine vize verilmiyor. Öyle ki, firma sahibinin talebi reddedilirken yanında götüreceği personel vize alıyor. Hızlı biçimde vize alması gereken ihracatçı firmalarımız bu yüzden yeni pazarlara açılamıyor, ikili görüşmeler gerçekleştiremiyor. Vize konusu, şu anda en az finansmana erişim kadar sıkıntı veriyor; dolayısıyla siyasi iradenin AB ile bu konuyu öncelikli gündem maddesi yapması gerekiyor.”