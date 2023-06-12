Sıfır otomobilde zamlar tam gaz, fiyatlar uçtu!

Artan dolar kuru sonrası sıfır otomobilde zam yağmuru sağanağa dönüşürken, otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, bugün itibariyle zam gelen araçları duyurdu.

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Sıfır otomobilde zamlar tam gaz, fiyatlar uçtu!

Seçimler sonrası dolar kurunda yaşanan hızlı yükseliş, sıfır kilometre (km) araçlarda yeni fiyat artışlarına neden oldu.

Sektör temsilcileri, sıfır km otomobillerde zamların süreceğini belirtirken, haziranda ikinci kez zam yapmak zorunda kalacak firmaların üçüncü zammı yapmasının da beklenebileceği ifade edildi.

SIFIR OTOMOBİLDE ZAM YAĞMURU BAŞLADI

Bu gelişmeler sonrası Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından, "Zamlar tam gaz sürüyor" diyerek, bugün itibariyle zam gelen araçları duyurdu.

Özpeynirci'nin paylaştığı zamlı sıfır otomobiller şöyle:

- Renault Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van; yüzde 12,

- Renault Austral; yüzde 21,

- Honda Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord; yüzde 12,

- VW Amarok, Caddy, Caddy Cargo; yüzde 13,

- Peugeot 208, 2008, 308, 408, 5008, Rifter, Partner Van; yüzde 8-9,

- Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo yüzde; 5-8,5,

- Citroen C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C-Elysee, Berlingo; yüzde 5-8,

- Nissan Juke, Qashqai, X-Trail; yüzde 8-9.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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