Patron temsilcisinden asgari ücret açıklaması: Bayram öncesi..

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret ara zam maratonu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akkol, "Mutabakat sağlamayı umuyoruz. Bayram öncesi asgari ücreti halletmeyi hedefliyoruz" dedi.

"TL KONUŞACAĞIZ"

Akkol, "Bir önceki bakanımızın bir beyanatı oldu ama baştan sona dinlediğimizde ücretin dolara endekslenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, başka para birimleriyle belirlenmiyor. Komisyon her şeyi dikkate alıyor. 100'den fazla parametre değerlendirilecek. İyi niyet var, onun altını çizmek istiyorum. Enflasyon düşüş trendinde, buna rağmen ara zam olması görüşündeyiz. Çalışanın da iş vereni de dikkate alacağız. TL konuşacağız her zamanki gibi" ifadelerini kullandı.

"İŞVEREN DESTEĞİ DEVAM ETMELİ"

İşveren desteğine ilişkin konuşan Akkol, "İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi talebimizi bakana ilettik. Devletin böyle bir desteği artırarak vermesi önemli" diye konuştu.

"VERGİ MUAFİYETİ DE DEVAM ETMELİ"

Ücretlerin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmadığını belirten Akkol, bu uygulamanın da güncellenerek devam etmesini istediklerini kaydetti.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI YARIN

Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının belirlenmesi için ilk toplantı yarın (13 Haziran Salı) yapılacak. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya gelecek. Ara zammın yüzde kaç olacağı bu toplantılarda netleşecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem