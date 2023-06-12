Ankara'da hareketli saatler: Asgari ücret zammında talepler birbiriyle yarıştı
"Yeni asgari ücret ne kadar olacak?" Bu sorunun yanıtı için ilk resmi adım yarın atılıyor. Beklentide rakamlar açlık sınırından başlarken 25 bin liraya kadar çıkıyor.
Asgari ücret ara zammı için milyonların heyecanlı bekleyişi ilk adımın atılmasıyla daha da artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in çağrısı üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya geliyor.
'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırırken, beklentiler de tek tek ortaya çıktı. İşte brüt net asgari ücret için masaya gelmesi olası o rakamlar
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YARIN TOPLANIYOR
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran Salı günü yani yarın başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.