Ankara'da hareketli saatler: Asgari ücret zammında talepler birbiriyle yarıştı

Asgari ücret ara zammı için milyonların heyecanlı bekleyişi ilk adımın atılmasıyla daha da artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in çağrısı üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya geliyor.