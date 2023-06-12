Hafize Gaye Erkan ilk faiz kararını açıklayacak... JPMorgan faiz tahminini açıkladı: Haziranda yüzde 25'e çıkmasını bekliyoruz

Türkiye’de seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek atanırken, Merkez Bankası’nın başına da Hafize Gaye Erkan getirildi. Seçimlerin ardından dövizin yükselişe geçmesiyle gözler, Merkez Bankası’nın gelecek hafta alacağı faiz kararına çevrildi.

Konuya ilişkin ABD merkezli JPMorgan’dan çok konuşulacak bir tahmin geldi. JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ay yapacağı toplantıda faizi yüzde 25'e çıkaracağı tahmininde bulundu.

YIL SONU POLİTİKA FAİZİ TAHMİNİ YÜZDE 30

Reuters'ta yer alan habere göre JPMorgan ekonomistleri, müşterilerine gönderdikleri notta, "Politika faizinin 22 Haziran toplantısında veya belki de daha önce mevcut yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25'e yükseltilmesi ve bununla birlikte ihtiyaç olması halinde daha küçük artışların yapılabileceğine işaret eden bir yönlendirme metni yayımlanması olasılıklar dahilinde" denildi.

Bankanın notunda ayrıca, "Yüzde 30 olan yıl sonu politika faizi tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz" ifadeleri de yer aldı. JPMorgan, kredi koşullarındaki sıkılaşma nedeniyle bu yılın ikinci yarısında Türkiye'nin resesyona gireceği tahminin de de bulundu.

Societe Generale ise Türkiye ile ilgili yeni analizinde politika faizinin yüzde 15'e yükseltileceğini öngördü.

Kurumun müşterilerine gönderdiği notta Türkiye ile ilgili ana riskler olarak geri dönülen politika ortodoksisine dair hayal kırıklığı oluşması ve yeni ekonomi yönetiminin ihracatı desteklemek için para birimini zayıflatması ihtimalleri gösterildi.

Merkez Bankası, yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilk faiz kararını önümüzdeki hafta perşembe açıklayacak.