Tahminler arttı: Merkez Bankası'ndan 'agresif' faiz artırımı beklentisi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından "Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır" ifadesiyle geleneksel politikalara dönüş mesajı vermesi piyasalarda faiz beklentisini güçlendirdi.

Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanması sonrası Deutsche Bank ekonomistleri, "Şimşek ortodoks ekonomi politikalarına açık ve atanması piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bunun yanı sıra TCMB Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ın finans sektöründeki geçmiş deneyimi, daha ortodoks politikaya dönüş olacağına dair beklentileri artırdı" ifadesine yer verdi.

"ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 50'YE YAKINSAYACAK"

Bu gelişmeler sonrası Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, Enflasyonun ekonomideki en büyük zorluk olmaya devam edeceğini kaydeden ekonomistler, depremin arz-talep dengesizliği yaratması, asgari ücret artışlarının etkisi, TL'de son günlerde yaşanan değer kaybı gibi etkilerle manşet enflasyonun yıl sonunda yüzde 50'ye yakınsayacağı öngörüsünü paylaştı.

FAİZ TAHMİNİ

Raporda, bankanın agresif ancak aşırı olmayacağı belirtilerek faiz konusunda "Bu noktada tam bir değerlendirme yapmak zor ancak TL'deki hızlı değer kaybı, ilk anda büyük bir faiz artırımını gerektiriyor. Diğer yandan hükümetin kredi büyümesinde çöküşe neden olmamak için bir denge sağlaması gerekiyor.

Politika faizi ilk seferde yüzde 25'e yükseltilebilir veya Haziran ve Temmuz aylarında üst üste faiz artırımı olabilir. İkinci senaryoda faiz önce yüzde 18-20 civarına, Temmuz'da da yüzde 25 seviyesine yükselebilir. Bu artışın son olup olmayacağı soru işareti ve TL'nin hareketi ile portföy akışlarına bağlı olacak. Faizin yüzde 30'un üzerine çıkması ihtimalini de dışlamıyoruz." tahminine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem