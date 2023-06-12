Geçtiğimiz gün yakalanmıştı: Alaattin Saral, hakkında kırmızı bülten çıkarılınca Türkiye'ye gelmiş

Kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütünün lideri konumunda olan Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmış; Organize Suçlarla Mücadele Şube polisinin gözaltına aldığı Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurtdışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı açıklanmıştı.

İKİ GÜN ÖNCE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞ

T24'den Tolga Şardan'ın haberine göre, Saral için Interpol tarafından yakalanması amacıyla Türkiye'ye gelişinden iki gün önce kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

Kırmızı bülten, İstanbul’da 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan suç örgütü yargılama dosyasına girdi.

Bu gelişmeler yaşanırken, Saral’ın söz konusu kararının üzerinden iki gün geçmesinin ardından kendi adına düzenlenmiş pasaportla İstanbul’a gelmesi dikkati çekti.

KIRMIZI BÜLTEN DÜŞTÜ

Saral’ın kendisiyle ilgili uluslararası yakalama kararının çıkmasını öğrendikten sonra Türkiye’ye geldiği yorumları yapılırken, ülkeye gelmesi sebebiyle hakkında yayımlanan kırmızı bülten de düşmüş oldu.