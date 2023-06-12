Seçim dönemi ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ paylaşımı yapan memur açığa alındı

Çanakkale’nin Çan ve Bozcaada ilçesinde görevli iki memura, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda bir memur açığa alındı.

Duvar’dan Seçkin Sağlam’ın haberine göre, açığa alınan memurun paylaşımlarında, “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” dediği ve zamları eleştirdiği iddia edildi.

Eğitim-İş Sendikası, kararı yargıya taşıyacaklarını belirtti.

Uygulamanın hukuksuz olduğunu ifade eden Eğitim İş Sendikası yetkilileri, “Bu keyfi uygulamanın hukuki bir karşılığı yok. Üyemiz tamamen günlük yaşamla ilgili paylaşımlarda bulunmuş, görevi ile ilgili paylaşım yapmamıştır. Kaldı ki, delil karartma gibi bir durum söz konusu değildir. Soruşturma açığa almadan da yürütülebilirdi. Dolayısıyla açığa alma işlemi keyfi bir uygulamadır” dedi.

Eğitim-İş yetkilileri, “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” demenin suç olamayacağının da altını çizdi.