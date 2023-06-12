Seçim dönemi ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ paylaşımı yapan memur açığa alındı

Seçim dönemi sosyal medya hesabından “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” paylaşımı yaptığı iddiasıyla bir memur açığa alındı. Eğitim-İş Sendikası, uygulamaya karşı dava açacaklarını duyurdu.

Son Güncelleme:
Seçim dönemi ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ paylaşımı yapan memur açığa alındı

Çanakkale’nin Çan ve Bozcaada ilçesinde görevli iki memura, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda bir memur açığa alındı.

Duvar’dan Seçkin Sağlam’ın haberine göre, açığa alınan memurun paylaşımlarında, “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” dediği ve zamları eleştirdiği iddia edildi.

Eğitim-İş Sendikası, kararı yargıya taşıyacaklarını belirtti.

Uygulamanın hukuksuz olduğunu ifade eden Eğitim İş Sendikası yetkilileri, “Bu keyfi uygulamanın hukuki bir karşılığı yok. Üyemiz tamamen günlük yaşamla ilgili paylaşımlarda bulunmuş, görevi ile ilgili paylaşım yapmamıştır. Kaldı ki, delil karartma gibi bir durum söz konusu değildir. Soruşturma açığa almadan da yürütülebilirdi. Dolayısıyla açığa alma işlemi keyfi bir uygulamadır” dedi.

Eğitim-İş yetkilileri, “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” demenin suç olamayacağının da altını çizdi.

Etiketler
Hizbullah HÜDAPAR seçim 2023 memur
Son Güncelleme:
Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor
Yanmış tavayı temizlemenin püf noktası:: Ovalamaya bile gerek kalmadan pırıl pırıl oluyor Yanmış tavayı temizlemenin püf noktası:: Ovalamaya bile gerek kalmadan pırıl pırıl oluyor
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech'e açılan milyonluk davada yeni gelişme! BioNTech'e açılan milyonluk davada yeni gelişme!
Ali Taştan yazdı: Yusuf Tekin'in ümit vermeyen müsteşarlık karnesi Yusuf Tekin'in ümit vermeyen müsteşarlık karnesi
Zenginliğe ve paraya düşkün 2 burç : Onlarla yola çıkmak imkansız... Zenginliğe ve paraya düşkün 2 burç : Onlarla yola çıkmak imkansız...
Öldü sanılan kadın tabutun içinde 'dirildi': Yeniden tedaviye alındı Öldü sanılan kadın tabutun içinde 'dirildi'
ÇOK OKUNANLAR
Birçok kişi bilmiyor: Uzmanı, en çok kâr getiren altını açıkladı Uzmanı, en çok kâr getiren altını açıkladı
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat: 'Mantıklı değil' diyerek yeni tahmini duyurdular Altın ve dolar yatırımcıları dikkat: 'Mantıklı değil'
İslam Memiş dolar için iki tarih verdi: Aman dikkat İslam Memiş dolar için iki tarih verdi: Aman dikkat
İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem" İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem"
’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi: Nikah şahidi bakın kim oldu ’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi