‘‘İktidar kendi kümesinde bir avukatlık pratiği var etmeye çalışıyor’’ 

Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi avukat Gülhan Kaya tutuklandı. Kaya’nın avukatı Doğukan Taşdan: ‘‘Bu avukatlık mesleğine yapılmış bir saldırı.’’ 

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
‘‘İktidar kendi kümesinde bir avukatlık pratiği var etmeye çalışıyor’’ 

Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) üyesi avukat Gülhan Kaya, 10 Haziran’da evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan Kaya, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.  Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Kaya, “örgüt üyeliği” iddiasıyla 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kararın ardından Twitter hesabından paylaşım yapan ÖHD, “Üyemiz Av. Gülhan Kaya tutuklandı. İktidarın, avukatlık pratiğimizi ve mesleki faaliyetlerimizi kriminalize etmeye yönelik saldırılarını kabul etmiyoruz. Bizler tüm zor ve baskılara rağmen hak ve özgürlükleri savunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

‘‘İKTİDAR KENDİ KÜMESİNDE BİR AVUKATLIK PRATİĞİ VAR ETMEYE ÇALIŞIYOR’’

Gerçek Gündem’e değerlendirmelerde bulunan Gülhan Kaya’nın avukatı Doğukan Taşdan, bu kararın ‘‘Avukatlık mesleğine yapılmış bir saldırı’’ olduğunu söyledi. Taşdan, başta İstanbul Barosu olmak üzere meslek örgütlerini Kaya için dayanışmaya çağırdı:

‘‘Herhangi bir tebligat yapılmadan İzmir'de gözaltına alınıyor Gülhan Kaya. Soruşturmayı İl Jandarma Komutanlığı yürütüyor. Daha sonrasında dosyaya kısıtlılık ve gizlilik kararı verildi. Bu aşamaya kadar Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir soruşturma izni de alınamadı. Sonrasında İstanbul'a getiriyorlar. Savcılık ifadesinden sonra tutuklamaya sevk ediliyor. Gizli tanık ifadeleriyle ‘mesleki faaliyetleri’ çerçevesinde tutuklanıyor.

Sebep olarak hapishaneye gitmesi, insanlarla görüş yapması, müvekkilleriyle görüşmesi, sosyal medya paylaşımları gösteriliyor.

Öncelikle İstanbul Barosu'nun kesinlikle harekete geçmesi lazım. Hatta Türkiye Barolar Birliği de konuyla alakalı inisiyatif almalı. Bizim hukuki olarak şu an yapabileceğimiz yalnızca itiraz etmek. Silivri Cezaevi'ne götürüldü Gülhan. Bu esasen avukatlık mesleğine yapılmış bir saldırı. İktidar kendi kümesinde bir avukatlık pratiği var etmeye çalışıyor. Bunun dışına çıkan bütün avukatlar iktidar açısından bir tehdit oluşturuyor.’’

Kaynak: Gerçek Gündem

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