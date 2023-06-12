Kulis: AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 4 kişinin ismi geçiyor; Süleyman Soylu da listede

AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık yarışı kızışıyor. İBB AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun adaylık istediği öne sürülürken, a Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Şadi Yazıcı'nın da adı geçiyor.

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Kulis: AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 4 kişinin ismi geçiyor; Süleyman Soylu da listede

Türkiye'nin 14 Mayıs ve 29 Mayıs'ta gerçekleştirdiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerin ardından gözler 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere çevrildi. 

CHP'li  İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstinaf mahkemesinde dava dosyasının hala beklerken davada aleyhte karar çıkarsa siyasi yasak getirilecek ve yeniden aday olmasının önü kapatılacak. Öte yandan İBB Başkanı'nın CHP Genel Başkanlığına adaylığına koyabileceği iddialar arasında yer alıyor.

Bir yandan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tercih edeceği isimler merak ediliyor. 

ABC'de yer alan kulise göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul için 4 isim üzerinde durduğu iddia edildi. İddiaya göre bu isimler; Süleyman Soylu, Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı... Adaylık için hangi ismin tercih edileceği merak konusu olurken İBB AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun AKP yöneticilerine İBB için adaylık istediğini ilettiği öne sürüldü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Süleyman Soylu Tevfik Göksu Murat Kurum
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