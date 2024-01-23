Saraçoğlu’nu MEB’e çok gördüler! Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, rant uğruna çürük binaya sürgün edildi

Ankara Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, depreme dayanıksız bir apartmanda çalışmak zorunda bırakıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Saraçoğlu mahallesinde bulunan binası, 2021 yılında boşaltıldı. 1940 yılında, Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesinin yapıldığı Saraçoğlu Mahallesi’nde, aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de bulunduğu binaların boşaltılmasının ardından, "Saraçoğlu'nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi” kapsamında TOKİ tarafından restorasyon ve yenileme çalışmasına alındı.

Mehmet Özhaseki’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde başlayan ‘yenileme’ projesi, 31 Mart seçimlerinde AKP’nin İstanbul adayı olan Murat Kurum’un bakanlığı döneminde tamamlandı. Bakanlığı sırasında ‘kentsel dönüşüm çalışmalarının rant aracı haline getirildiği’ eleştirileriyle karşı karşıya kalan Murat Kurum, Saraçoğlu Projesi için 1 Şubat 2023 tarihinde şu açıklamayı yapmıştı:

“Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'nin ihyası adına bizlere bir talimat vermişti. Yaklaşık 126 bin metrekarelik alandaki Saraçoğlu Mahallesi'nin yenilenmesi, korunması, gelecek nesillere aktarılması adına bu projeyi başlatmıştık. Bakanlığımız döneminde de kararlı bir şekilde süreci yürüttük ve Türkiye bağlamında baktığınızda Ankara, Türkiye'nin kalbi, başkenti. Ankara'nın kalbi de Kızılay'ımız ve Saraçoğlu Mahallemiz. İlk toplu konut projesi olarak yapılmış 44 tescilli binanın olduğu, içinde tescilli ağaçların olduğu, buradaki iklimin, buradaki ekolojik koridorun, Ankara'nın diğer bölgelerine göre farklılık arz ettiği bir yaşamın olduğu projeyi tasarladık. Burada tüm tescilli eserleri koruduk. Bir tane ağacımıza zarar vermedik. Yeni ağaçlar ekledik. İçine 2 bin metrekarelik bir gölet tasarlandı. Projemiz bitme aşamasına geldi. İçinde ticari ünitelerin olduğu, ofislerin olduğu, konutları ve yaşam alanıyla ile birlikte Ankara'nın bir cazibe merkezi olacak."

Resmî açıklamaya göre, proje kapsamında, bölgede bulunan 44 bina restore edildi ve deprem dayanıklılığını artırmak için temelleri güçlendirildi. Yapılan bu güçlendirme ve restorasyonun ardından bölgedeki yerleşim ve ticaret alanları Emlak Konut tarafından satışa çıkartıldı ve tamamı satıldı.

ÇÜRÜK BİNA TAHSİS EDİLDİ

Saraçoğlu Mahallesi tarihi dokusuyla bir rant alanına çevrilirken bu bölgedeki yerinden olan Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Harbiye Mahallesi’nde, eski TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) binası tahsis edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün taşınmak zorunda kaldığı bu bina, adeta bir apartman dairesini andırıyor.

Gerçek Gündem’e konuşan, İlçe Milli Eğitim’de çalışan bir memurun aktarımına göre, depreme dayanıksız, sıvası atık ve temelinde kayma olduğu ileri sürülen binada elektrik tesisatı açıkta, sürekli elektrik ve su sorunu yaşanıyor.

Engelli asansörü ve lavabosunun olmadığı binada, yangın merdiveni girişleri de binanın yetersizliği nedeniyle oda haline getirilmiş vaziyette.

Lavabo ve mutfakları bir devlet dairesinden çok bir konut için tasarlanmış gibi görünen binanın yerleşim alanları ile iç içe olması da bir sorun.

MEMURLAR İŞ BIRAKMA EYLEMİNE ÇIKIYOR

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, asgari çalışma koşullarının bile sağlanamadığı dayanıksız bir binada çalışmak istemedikleri için 24 Ocak Çarşamba günü (yarın) saat 10:30’da iş bırakma eylemine çıkıyor.

Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen ve KOOP İş Sendikası, iş bırakma eylemi için çağrıda bulundu.

BİNANIN FOTOĞRAFLARI

İlçe Milli Eğitim memurlarının ve işçilerin mevcutta çalıştığı binanın fotoğrafları şöyle:

SARAÇOĞLU MAHALLESİ

1940’larda planlanıp hayata geçirilmiş cumhuriyetin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi’nin temelini 1944 yılında dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu attı. Mahalle, 1945 yılında Alman mimar Paul Bonatz tarafından projelendirildi.

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden Çankaya’da bulunan ve rant için hedef seçilen Saraçoğlu Mahallesi 2013’te riskli alan ilan edildi. Mimarlar Odası’nın açtığı dava ile bu karar iptal edildi. Mahalle bir kez daha riskli alan ilan edildi, mahkeme bir kez daha iptal etti. Ardından mahallenin lojman statüsü kaldırılıp Emlak GYO’ya devredildi.

İhale ile satışı yargıdan döndü. 2015’te bu kez mahalleden zorla tahliyeler başlatıldı. Tarihi yapılar önce çökmesi için insansızlaştırıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin uzun yıllar Saraçoğlu Projesi’ne karşı yargı mücadelesi verdiği, tamamen yıkılmak istenen konutlar için gelen tepkiler üzerine bu kez restorasyon kararı alındı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 2022 yılının Şubat ayında bölgede yaptıkları keşif sonrası “Saraçoğlu Mahallesi’ni önce satmak istediler satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Bu bizim verdiğimiz mücadelenin başarısıdır. Hukuksuz müdahaleler ve yargıda verilen iptal kararlarına rağmen, özgünlüğünü bozdular, betona boğdular, ağaçlarını kestiler bu da iktidarın ayıbıdır” demişti.

Saraçoğlu Mahallesi'nin son hali ise şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem