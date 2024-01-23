TIR dorsesinde uçak kaçırmaya çalıştılar! Sırp sürücü gözaltında
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesinde uçak ele geçirildi. Sırp sürücü gözaltına alındı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR’da yapılan aramada "Cessna" tipi uçak ele geçirildi.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da risk analizleri kapsamında arama yapıldı.
Aramada dorse içerisinde bulunan, kanatları demonte halde olan 1964 model Cessna F172 uçağa el konuldu.
Sırbistan uyruklu olduğu öğrenilen TIR sürücüsü Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA