Thodex'çi Faruk Fatih Özer hakkındaki 11 bin 462 yıla kadar hapis istemine ret

Kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlanmış 120 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis istenen iddianame gönderildiği mahkemece reddedildi.

Thodex'çi Faruk Fatih Özer hakkındaki 11 bin 462 yıla kadar hapis istemine ret

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis istenen iddianame, gönderildiği 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Davanın karara bağlandığını ifade eden mahkeme, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu, birleştirilmenin hukuken mümkün olmadığını ve hangi gerekçelerle ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin iddianamede anlaşılamadığını kaydetti. İddianame, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlanmış, Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlenmişti. İddianamede Özer hakkında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Örgüt kurma ve yönetme” suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede 572 mağdurun 94 Milyon TL dolandırıldığı ifade edilmişti.

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Kaynak: İHA

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