Diyanet'in skandal projesi ortaya çıktı: Çocukların ödevlerine camide din görevlileri yardım edecek, etkinlikler namazla son bulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilkokul öğrencilerine yönelik yeni “değerler eğitim” projesi 10 Şubat’ta; aralarında İstanbul ve Ankara’nın da olduğu 10 pilot ilde başlayacak. Buna göre; ilkokul üç ve dördüncü sınıf öğrencileri, her haftasonu lise veya üniversite öğrencileri ile bir camide ya da bir Diyanet gençlik hizmet mekânında buluşturulacak. İlkokul öğrencilerinin okullarında verilen ev ödevlerine; manevi danışmanlar ve din görevlileri tarafından yardım edilecek, böylece “akademik eğitimlerine destek sağlanacak.” Etkinlikler, “öğle namazı buluşması” ile sona erecek. Proje kapsamında çocuklarla cami bahçesinde günübirlik kamp programı düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı; “değerler eğitimi” kapsamında yeni bir projeyi 10 Şubat itibarıyla başlatıyor. Projeyle ilkokul üç ve dördüncü sınıf öğrencileri, lise veya üniversite öğrencileri ile Diyanet gençlik hizmet mekanları veya camilerde bir araya gelecek. Öğrenciler; manevi danışmanlar ve din görevlileri ile birlikte okullarda kendilerine verilen ev ödevlerini yapacak, farklı etkinliklere katılacak daha sonra da öğle namazı kılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek, “Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi”ni duyurdu. Erbaş, proje kapsamında; ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik; Diyanet gençlik hizmet mekanları ve camilerde manevi danışmanlar ve din görevlileri nezaretinde “değerler eğitimi” faaliyeti düzenleneceğini belirtti.

LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE ROL MODEL OLACAK

Projede; lise ve üniversite öğrencisi olacak Diyanet Gençlik Gönüllüleri, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine rol model olacak, onlara rehberlik edecek. Kız öğrenci gruplarına kız, erkek öğrenci grupların erkek Diyanet Gençlik Gönüllüsü eşlik edecek.

Proje belgelerinde; “Toplumları derinden sarsan çok sayıda sorunun yaşandığı günümüz dünyasında; değerleriyle büyümüş, erdemlerini kuşanmış ve böylece geleceğe emin adımlarla yürüyen fertler yetiştirmek elzemdir. Bu sebeple ilkokul 3. ve 4. Sınıflarda eğitim gören çocuklara yönelik, okullarda aldıkları akademik eğitimi de destekleyerek değerler eğitimi verilecektir” ifadeleri yer aldı.

Buna göre; lise ve üniversite öğrencileri ile ilkokul öğrencilerinin birlikte yapacakları etkinliklerle; “toplumsal iletişimin güçlenmesine, böylece kuşaklar arası çatışmaların önüne geçilmesine katkı sunulması” amaçlanıyor.

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNİN KATILMASI SAĞLANACAK

Yaz Kuran Kursları ve 7-10 yaşa yönelik açılan Kuran kurslarına gelen öğrencilerin, proje kapsamındaki faaliyetlere de katılması sağlanacak. Projeyle, “Rehberlik edilecek çocukların derslerine olan ilgilerinin artırılması, varsa eksiklerinin giderilmesi, vizyonlarının geliştirilmesi ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunulması” hedeflenecek.

Proje ilk etapta, 10 pilot ilde uygulanacak. Projenin amaçları ve hedefleri; Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Konya, Manisa, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, İstanbul’un Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer ile Ankara’nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde test edilecek.

HAFTANIN TEMASI: DİNİMİN DİREĞİ NAMAZ

Proje doğrultusunda hazırlanan “Faaliyet Rehberi”ne göre; etkinlikler 10 Şubat ile 10 Haziran arasındaki tüm haftasonlarında yapılacak. Her haftanın; “Zamanımı verimli kullanıyorum”, “İnanıyorum mutluyum”, “İbadetlerimi öğreniyorum”, “Dinimin direği namaz”, “Berat kandili”, “İncitmeden yardımlaşıyorum”, “Ramazan ve Oruç”, “Mahremiyet bilinci”, “Teknolojiyi faydayı kullanıyorum”, “Çanakkale Zaferi ve önemi”, “Kuranla buluşuyorum”, “Kadir gecesi”, “Merhametli davranıyorum”, “Ramazan Bayramı” “Sağlık ve Güvenlik”, “Peygamber ve çocuk”, “Trafik kurallarına uyuyorum”, “Peygamberimizin örnek davranışlarını öğreniyorum”, “Engeller engel değildir”, “Fetih ve fatih”, “Çocuk ve dua”, “Anne ve baba: Cennetin iki kapısı” ve “Ailem ve ben” başlıklı temaları olacak, bu tema kapsamında etkinlikler düzenlenecek.

KADİM OYUNLAR ETKİNLİĞİ VE CAMİ BAHÇESİNDE KAMP

Bu etkinliklerde “sohbetler” de yapılacak, “film kitaplar kritik edilecek”, “sanatsal, sportif faaliyetler” yapılacak, “kadim oyunlar” oynanacak. Projeye dahil olan tüm çocuklar ve velilerin katılımıyla yerel şartlar dikkate alınarak, müftülüklerin uygun gördüğü vakitte, bir defa “camide buluşuyorum” etkinliği yapacak. Ayrıca farklı bir zaman diliminde ise programa katılan çocuklarla cami bahçesinde günübirlik kamp programı düzenlenecek.

Kaynak: ANKA