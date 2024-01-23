Esenyurt’ta 10 kişiyi bıçaklamıştı: 1 gün önce de babasını bıçaklamış

Esenyurt’ta 10 kişiyi bıçaklayan ve yakalanan şahsın olay günü öncesinde babasını bıçakladığı ortaya çıkarken polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü hastanede doktoru darp edip odasını dağıttığı öğrenildi.

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Esenyurt’ta 10 kişiyi bıçaklamıştı: 1 gün önce de babasını bıçaklamış

Esenyurt’ta önceki gün sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan Abdullah Ö. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştı. 10 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Abdullah Ö., olay günü öncesinde babasını bıçakladığı daha sonra polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir doktora saldırdıktan sonra odasını dağıttığı öğrenildi.

Şahsın polisteki ifadesinde ise "Annem ve babam beni istemediği için psikolojik bunalıma girdim. Bundan dolayı çevredeki insanları bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Şahsın, annesiyle babasının kendisinden şikayetçi olduğu bilgisine ulaşılırken bıçakladığı kişiler arasında 1’inin ağır yaralı olarak tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan saldırıya uğrayan doktorun da şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

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