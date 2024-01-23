Bir zamanlar sıkça anılıyordu: O isimler unutulmaya yüz tuttu!

Trabzon Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde bu yıl itibariyle nüfus kütüklerinde Temel, Fadime, Dursun isimlerine pek rastlanılmazken, bu isimlerin yerine futbol sahalarındaki ünlü futbolcuların ve televizyon dizilerindeki karakterlerin isimleri konuluyor.

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Bir zamanlar sıkça anılıyordu: O isimler unutulmaya yüz tuttu!

Trabzon'da bir zamanlar sıkça anılan Temel, Fadime, Dursun isimleri artık mazide kaldı.

Özellikle son yıllarda Temel, Fadime, Dursun isimleri hemen hemen yeni doğan bebeklere pek konulmazken, bugünlerde bu isimlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmış durumda.

FUTBOLCU VE DİZİ KAREKTERİ İSİMLERİ KONULUYOR

İHA'nın aktardığı habere göre, Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde bu yıl itibariyle nüfus kütüklerinde Temel, Fadime, Dursun isimlerine pek rastlanılmazken, bu isimlerin yerine futbol sahalarındaki ünlü futbolcuların ve televizyon dizilerindeki karakterlerin isimleri konuluyor.

Bir zamanlar sıkça anılıyordu: O isimler unutulmaya yüz tuttu! - Resim : 1

ALTIN HEDİYE EDİLMİŞTİ

2012 yılında Trabzon'un Arsin İlçe Belediye Başkanlığı yöreye özgü Temel ve Fadime gibi isimlerin unutulmaya yüz tutması üzerine aileler tarafından yeni doğan bebeklere verilmesi için bir kampanya başlatmış ve kampanya çerçevesinde yeni doğan bebeklere Temel, Dursun ve Fadime gibi isimlerden bir tanesi takan aileye altın hediye etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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