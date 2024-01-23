3 bin 200 adet futbol sahası büyüklüğündeki alan, ormanlık vasfından çıkarıldı: 'Böyle bir yetki olabilir mi?'

Resmi Gazete’de 7 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan 3413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na dayananan düzenlemeyle, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun ek 16. maddesi kapsamında ‘Orman Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe girmişti. Orman arazilerinin yağmalanmasının önünü açan söz konusu düzenleme ile bugüne kadar milyonlarca ormanlık alan vasfı dışına çıkarıldı.

En son 19 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinde bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Eski Milli Parklar Genel Müdürü, Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Genel Başkanı Özkara, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Özkara, şunları söyledi:

"ORMAN ALANI DIŞINA ÇIKARILMAYI BEKLEYEN BİNLERCE DOSYA VAR"

"Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 17. kez orman alanlarından yaklaşık 600 hektar saha dışarı çıkarıldı. Türkiye ormanlarının maalesef içi boşaltılıyor. Doğal varlıklarımız işlevsiz hale getiriliyor. Bu giderek daha da artacak. Çünkü şu anda bekleyen binlerce dosya var. Bu dosyalar adım adım orman dışına çıkarılması için hazırlıklı halde bekletiliyor ve ilk defa bu kadar yüksek bir saha, 2 bin 234 hektar saha bugüne kadar çıkarılmıştı 17 kararla. En son çıkarılan karar 598 hektar saha çıkarıldı. Yani yüzde 27’si son çıkarılan. Giderek sayının artacağını ve alanların büyüyerek çıkarılacağını görüyoruz.

"ORMAN ALANI İÇERİSİNDEKİ SAHALARI ÇIKARABİLME YETKİSİ ÇOK TEHLİKE"

Halbuki şunu hepimiz biliyoruz ki Anayasa, 1961 yılında ormanlarla ilgili düzenleme yaparken idarenin bu keyfiyetini elinden almak için o güvenceye kavuşturmuştu. İdarenin elinde böyle bir keyfiyet bulunursa onun nereye varacağı hakikaten kestirilemez. 1961 yılından itibaren daha sonra 1982 yılında yine aynı düzenleme yapıldı ve günümüze kadar geldi. 31 Aralık 1981 tarihine kadar 2B’lerle ilgili düzenlemeler yapıldı ve 640 bin hektar sahayı kaybettik. Şimdi 2B’ye rahmet okutacak bir düzenleme. Çünkü orman alanı içerisindeki sahaları çıkarabilme yetkisi çok tehlikeli bir yetki ve ucu açık bir yetki nereye gideceği belli değil."

"BUGÜNE KADAR ÇIKARILAN SAHALAR 22 MİLYON"

2018’den günümüze kadar “3 bin 200 adet futbol sahası” büyüklüğündeki alanın ormanlık vasfından çıkarıldığını söyleyen Özkara, şunları söyledi:

“Geçmişin yanlışlarını düzeltiyorlar. Geçmişin pisliğini temizliyorlar. Burası zaten orman alanı. Orman alanından 1 metrekare dahi dışarı çıkaramazsınız. Yasal düzenleme adı altında bu sahalar birer ikişer çıkartılıyor. Bugüne kadar çıkarılan sahalar 22 milyon 500 bin metrekare. Böyle bir yetkinini idarede bulunması çok tehlikeli. Nereye gideceği nasıl gelişeceği de belli değil. Bir yerde Cumhurbaşkanımız hem bu işin karar mercisi oluyor hem de istediği şekilde bu alanları dışarı çıkarabiliyor. Böyle bir yetki olabilir mi?"

Kaynak: ANKA