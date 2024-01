Üst katı çökmüştü: KYK yurdunun tahliye edilmediği ortaya çıktı

Alanya'da KYK yurtlarıyla ilgili öğrenciler ciddi sorunlarla yüz yüze. Alanya'nın farklı bölgelerine dağılmış kız ve erkek yurtlarında yaşanan sorunlarla ilgili öğrenciler ve aileleri, çözüm arıyor. Öğrenciler, yemek hijyeninden bozuk asansöre, sürekli yaşanan su kesintlerinden yurdun en üst katının çökmesine rağmen tahliye edilmemesine kadar yaşadıklarını yetkililere iletse de sorunları hala devam ediyor.

Alanya'da Terken Hatun KYK Kız Yurdu 7 blok, Alanya KYK Erkek Yurdu 4 bloktan oluşuyor. Toplam 11 bloktan oluşan KYK yurtlarında yaşanan sorunlara yetkililerin sessiz kalması üzerine öğrenciler, şikayetlerini 'Şikayetvar' adlı internet sitesinde dile getirmeye başladı.

EN ÜST KAT ÇÖKTÜ

Gazete Duvar'dan Ceren Deniz'in haberine göre; Alanya’daki devlet yurtlarının durumu hakkında bir rapor hazırlayan Antalya Çevre ve Kent Çalıştayı’nın öğrenci temsilcisi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Doğukan Çelik de yurtlardaki sorunları sıraladı. Yerel idarelere iletilen bu raporda, Alanya KYK Kız Yurdu’nun F Blok’taki en üst katının 2023’ün ekim ayında çöktüğünü belirten Çelik, büyük bir faciayla sonuçlanabilecek bu olaydan sonra yurt yönetiminin sadece çöken katı tahliye etmekle yetindiğine, geriye kalan 6 katta ise öğrencilerin yaşamaya devam ettiğine vurgu yaptı.

‘OTELDEN BOZMA YAPILAR YURT YAPILMIŞ’

Alanya’daki devlet yurtlarının belli bir standartlarda yapılmadığını, çoğunun aparttan ya da otelden bozma yapılar olduğuna değinen Çelik, hazırladığı raporda şu bilgilere yer verdi:

“Her biri şehrin başka bir tarafında olan bu binaların birer eğitim binası olarak yüksek güvenlik tedbirleri alınarak inşa edilmediği anlaşılıyor. Üniversite öğrencilerinin yurtlara yoğun ihtiyacı ortaya çıkınca, bölgedeki çeşitli yapıların imar planları hızla değiştirilip eğitim alanına çevrilmiş. Hal böyle olunca kalite standartları da yok. Odaların büyüklüğü de belli bir standartlarda değil. Hepsinin türlü eksikleri var. Kimisi büyük, kimisi küçük. Kimi binaya ek kat çıkılmış. Üst katı çöken F Blok da otelin biri yurda dönüştürülerek öğrencilere açılmış. Üst kat yapıya sonradan eklenmiş olabilir. Çökmenin sebebinin de bu olduğunu tahmin ediyoruz.”

‘BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU, KOŞUP BAKTIK Kİ ÇÖKMÜŞ’

Yurtta kalan bir ALKÜ mühendislik öğrencisi, kaldıkları binanın üst kısmı çöktüğü anda yaşanan paniği anlattı:

“Bütün bir katın nasıl çöktüğüne inanmak zor. Ama bütün bir kat çöktü, parça parça döküldü. O kat kullanılmıyor şu anda. Biz o anda yurttaydık. Çökme sırasında büyük bir gürültü koptu, sesi duyup koşup baktık. Yan duvarlar dökülmüş, demirler ortaya çıkmıştı. O kat yapılırken bazı kısımlarda kartonpiyer gibi malzemeler kullanılmış. Aşırı yağışların olduğu ekim ayının sonunda bu malzemeler yumuşayıp çökmüş. Çöken katın hemen altındaki katta tuvaletlerin olduğu bölüm de bu çökme nedeniyle hasar gördü. Hemen video çekerek kayıt aldık. Ortaya çıkan tehlikeyi fotoğraf ve video kayıtlarıyla birlikte gerekli mercilere ilettik.”

‘TAVANDA MANTARLAŞMA BAŞLADI, YAVAŞ YAVAŞ ÇÜRÜYOR’

Yaklaşık 3 aydır yaptıkları başvurulardan bir sonuç alamadıklarını söyleyen öğrenci, “Şu anda 6’ncı katın tavanında mantarlaşma başladı. Küf değil, bildiğimiz, yediğimiz türden mantarlar çıktı. Tavan yavaş yavaş çürüyor. Bir gün başımıza çöker diye korkuyoruz. Her gün korku içinde merdivenleri çıkıyoruz. Bir kat çöktüyse diğerleri de her an çökebilir. Bazı geceler korkudan uyuyamıyoruz. Şehirde kiralar çok yüksek olduğu için yurttan ayrılıp eve de çıkamıyoruz. İmkanım olsaydı hemen eve çıkardım ama bu ekonomik şartlarda maalesef mümkün değil” dedi.

‘ASANSÖRÜ TAMİR EDEN USTA ‘BİNMEYİN’ DEDİ’

Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrenci de asansörlerin durumuna dikkat çekti. 8 katlı yurttaki bozuk asansörü tamir eden ustayla aralarında geçen konuşmayı aktaran ALKÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi, “Asansörün tamir işi bittikten sonra usta bize, 'Bu asansörü kullanmayın. Elimden gelenin en iyisini yaptım ama çok sağlam olmadı. Bana verilen malzeme bu kadardı’ dedi. Bu sözleri duyunca bir daha asansöre binmedik” diye konuştu