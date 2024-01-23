İsmail Saymaz'ın 'Gezi hakimi' davasında karar

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, Gezi Davası hâkimi Murat Bircan'ın şikâyetiyle “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme" iddialarıyla yargılandığı dava bugün karara bağlandı.

Karar duruşması, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, İsmail Saymaz'ın her iki suç yönünden de beraatına hükmetti.