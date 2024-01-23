Büyükelçilerden Erdoğan'a güven mektubu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz Büyükelçilerini ağırladı.

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Büyükelçilerden Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Avusturya Büyükelçisi Juen, Tunus Büyükelçisi Sghaier, Singapur Büyükelçisi Kok ve Portekiz Büyükelçisi Pina ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: AA

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Büyükelçi Recep Tayyip Erdoğan
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