Santral Bekçisinin Sır Ölümü

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki bir beton santralinde bekçilik yapan 57 yaşındaki Yavuz A. ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Santral Bekçisinin Sır Ölümü

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir beton santralinde erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde santral yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay, 07.30 sıralarında Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yapılan kontrollerde, hayatını kaybeden kişinin 57 yaşındaki Yavuz A. olduğu tespit edildi.

Yavuz A.’nın santralde bekçi olarak görev yaptığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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