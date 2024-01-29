Santa Maria Kilisesi'ne saldırıda dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı: 1 polis açığa alınmış

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırıda 1 yurttaş hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

IŞİD’in üstlendiği saldırıya ilişkin, ayin için kilisede görev yazılan bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

12Punto’dan Müslim Sarıyar’ın haberine göre, polis memurunun soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı belirtilirken, açığa almanın gerekçesinin ise polis memurunun saldırı sırasında görev yazılmasına rağmen kilisede olmaması olduğu öne sürüldü.