Saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi, perşembe günü açılıyor; Tüm ruhani liderler orada olacak

Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi, Perşembe günü yapılacak kutsama ayininden sonra yeniden ibadete açılacak. Ayine tüm dinlerin temsilcileri de katılacak.

Saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi, perşembe günü açılıyor; Tüm ruhani liderler orada olacak

Sarıyer Büyükdere'de bulunan ve Latin Katolik cemaatine ait olan Santa Maria Kilisesi'nde dün meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

IŞİD'in üstlendiği saldırı sonrasında Santa Maria Kilisesi kapatılırken, Latin Katolik cemaatine ait diğer kiliselerin önüne de polis gönderildi.

2 saldırganın da dün gece saatlerinde yakalanmasının ardından bugün bir kez daha yazılı açıklama yapan Papalık Vekili Massimiliano Palinuro "İstanbul’daki yaşayan Katolikler olarak ülkemiz insanlarının samimi kardeş sevgisini, vicdanını ve misafirperverliğini biliyoruz. Ülkemizi ve insanlarımızı çok seviyoruz. Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz" dedi.

Saldırı sonrası kapatılan Santa Maria Kilisesi, Perşembe günü yapılacak kutsama ayininden sonra yeniden ibadete açılacak. Ayine tüm dinlerin temsilcileri de katılacak.

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