Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa’da emniyet tarafından il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ve uygulamalarında 10 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik il genelinde uygulamalar ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Toplam 103 polisle gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 10 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 203 adet uyuşturucu hap, satışa hazır halde bir miktar metamfetamin maddesi ve esrar ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa Uyuşturucu
Son Güncelleme:
İstanbul’da sağanak yağış İstanbul’da sağanak yağış
Terazi koynunda yılan beslediğini fark ediyor, Koçlar yanlış yollara sapıyor: Günlük burç yorumları Terazi koynunda yılan beslediğini fark ediyor, Koçlar yanlış yollara sapıyor: Günlük burç yorumları
Eğitime yağış engeli: Okullara 1 gün ara verildi Eğitime yağış engeli
TGRT Haber ve Türkiye gazetesi'nde üst düzey ayrılık! TGRT Haber ve Türkiye gazetesi'nde üst düzey ayrılık!
ÇOK OKUNANLAR
Soruşturma açılmıştı: 2020 yılında Osman Kavala için tahliye kararı veren hakime ne oldu? 2020 yılında Osman Kavala için tahliye kararı veren hakime ne oldu?
Eğitime yağış engeli: Okullara 1 gün ara verildi Eğitime yağış engeli
Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolde oynayacak Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolde oynayacak
İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabaklar yasaklandı İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabaklar yasaklandı
Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem