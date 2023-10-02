Eğitime yağış engeli: Okullara 1 gün ara verildi

Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Otobüs durağında mahsur kalan ve zor anlar yaşayan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Valilik, şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

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Eğitime yağış engeli: Okullara 1 gün ara verildi

Samsun'da dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış nedeniyle, Atakum ve İlkadım ilçelerinde sel ve su baskını meydana geldi.

Sel nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerindeki Kenan Şara Köprüsü'nde oluşan yoğun su nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Yine bu bölgede otobüs bekleyen yolcular ise itfaiye aracı ile güvenli bölgeye taşındı.

Bölgede mahsur kalan araçlar iş makineleri tarafından kurtarılırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise suyun tahliyesi için çalışmalarına devam etti.

YAĞIŞ ARTACAK

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Samsun'da yer yer devam eden yağışların, bu gece saatlerinden itibaren rüzgarla birlikte kuvvetini artırmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Samsun Valiliği, yağışın gündüz de devam edeceği uyarısının ardından okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu,ilkokul,ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir."

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