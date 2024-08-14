Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Tır Çarptı
Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarpması sonucu kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Güney Mahallesi Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı, Şirinler Işıkları'nda trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, M.E.A.’nın yönetimindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil hurdaya döndü ve kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır kara yolu bir süre ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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