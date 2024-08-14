Sivas Belediyesi'ne Tezek Tepkisi

Sivas'ta ahırlar bölgesinde toplanan hayvan dışkıları, geçmiş dönemlerdeki belediyeler tarafından düzenli olarak alınarak park ve bahçeler müdürlüğünde gübre olarak değerlendiriliyordu. Besiciler, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Sivas Belediye Başkanı seçilen Adem Uzun'un yıllardır süren düzeni bozarak kendilerini mağdur ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA