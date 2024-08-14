Suyun Altındaki Cesedi Amatör Dalgıçlar Buldu

Antalya'da amatör dalgıçlar, suyun altında ceset buldu. Cesedi gören dalgıçlar, falezlerin üstünde bulunan kafede oturan müşterilere seslenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi. Olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçları, 22 yaşındaki Ahmet Göçer'e ait cesedi sudan çıkardı.

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Suyun Altındaki Cesedi Amatör Dalgıçlar Buldu

Antalya'da denizde tüple dalış yapan 2 amatör dalgıç, suyun altında ceset gördü. Ölen kişinin, 22 yaşındaki Ahmet Göçer olduğu belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerin alt kısmında meydana geldi. Konyaaltı Sahili'nden tüple dalış yapan iki amatör dalgıç, falezlerin önüne doğru gitti. Burada suyun içerisinde bir erkeğe ait ceset gören dalgıçlar, falezlerin üstünde bulunan kafede oturan müşterilere seslenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi. İhbar üzerine cansız bedenin bulunduğu yere deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçları, amatör dalgıçlardan cesedin bulunduğu yeri göstermelerini istedi. Yapılan yer tespitinin ardından ekipler dalış yaparak, kıyafetleri üzerinde erkek cesedini bulunduğu yerden çıkarttı. Sahil güvenlik ekiplerinin botuna çıkarılan cesette bulunan kimlikte, isminin Ahmet Göçer, yaşının ise 22 olduğu görüldü. Bota alınan Göçer'in cansız bedeni Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Burada polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Göçer'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri Göçer'in ölüm sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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