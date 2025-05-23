Şanlıurfa'da Kaçakçılara Operasyon! 3 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'da tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Kaçakçılara Operasyon! 3 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Eyyübiye ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 10 şişe sahte alkol, 672 alkol etiketi, 495 alkol kapağı, çeşitli markalara ait 33 boş alkol şişesi, sahte alkol yapımında kullanılan 5 litre renklendirici ve tatlandırıcı, 2 bidon etil alkol, 43 mazot filtresi, 2 bin 678 paket gümrük kaçağı sigara, 31 kilogram çay, 5 matkap ve ağaç budama makinesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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