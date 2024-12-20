Şanlıurfa'da İş Cinayeti: Elektrik Akımına Kapılan Usta 10 Metreden Zemine Çakıldı

Şanlıurfa'nın Karşıyaka Mahallesi'nde, 6 Şubat depreminde az hasar alan bir binanın 3. katında çalışan boya ustası Sinan Kaya, elektrik hattına temas ederek akıma kapıldı ve 10 metre yükseklikten zemine düştü. Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Şanlıurfa'da İş Cinayeti: Elektrik Akımına Kapılan Usta 10 Metreden Zemine Çakıldı

Olay, Şanlıurfa'da Karşıyaka Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depreminde az hasar alan binada çalışan boya ustası 27 yaşındaki Sinan Kaya, elektrik hattına temas edince akıma kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Kaya, iskeleden aşağıya düştü.

Şanlıurfa'da İş Cinayeti: Elektrik Akımına Kapılan Usta 10 Metreden Zemine Çakıldı - Resim : 1

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Kaya, bahçedeki demir korkuluklara başını çarptı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, burada kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da İş Cinayeti: Elektrik Akımına Kapılan Usta 10 Metreden Zemine Çakıldı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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