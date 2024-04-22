Şanlıurfa’da feci kazada pes dedirten anlar: Aracın üzerine çıkıp zıpladı! 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ile Halfeti ilçesini birbirine bağlayan kültür yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında kaza meydana geldi. Ahmet Aydın D.’nin kullandığı ticari araç ile Mahmut Kılıç’ın (47) kullandığı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılar Mahmut Kılıç, Ahmet Aydın D., Bedriye K., Önder K., İbrahim Halil K. ve Hüseyin K.’yi sıkıştıkları araçların içerisinden çıkartmak için yoğun çaba harcadı.





KURTARMAK İSTERKEN AZ DAHA ÖLDÜRÜYORLARDI

Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar araçların etrafını kapattı. Yaralılara müdahale etmekte zorlanan ekipler, sık sık vatandaşları uzaklaşmaları yönünde uyardı. Bazı vatandaşların yaralıların sıkıştığı aracın üzerine çıkıp zıplaması ise 'pes' dedirtti. Ekiplerin zor şartlar altında çıkartmayı başardığı yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut Kılıç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA